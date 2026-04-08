Fiorentina, Kean ancora out per infortunio alla tibia: non convocato contro il Crystal Palace

Fiorentina, Kean ancora out per infortunio alla tibia: non convocato contro il Crystal PalaceMilanNews.it
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Oggi alle 23:30L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Non c'è Moise Kean fra i 23 convocati per l'andata dei quarti di Conference League domani alle 21 a Londra contro il Crystal Palace. L'attaccante della Fiorentina è' stato fermato per il perdurante dolore alla tibia con cui convive da tempo, di qui la decisione di preservarlo in vista dei prossimi impegni. Mancano ancora tra i viola pure Manor Solomon e Fabiano Parisi ma rispetto alla trasferta di Verona sono tornati a disposizione Dodo e Mandragora. (ANSA).