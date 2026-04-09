Data, orario e assegnazione tv delle prossime partite del Milan
Queste le date, l'orario e assegnazione tv delle prossime partite del Milan in Serie A.
32ª giornata, Milan-Udinese: sabato 11 aprile ore 18.00 (DAZN)
33ª giornata, Hellas Verona-Milan: domenica 19 aprile ore 15.00 (DAZN)
34ª giornata, Milan-Juventus: domenica 26 aprile ore 20.45 (DAZN)
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 40
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18
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