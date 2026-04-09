Milan, negli ultimi 10 anni buttati 220 milioni per attaccanti "medi"

Milan, negli ultimi 10 anni buttati 220 milioni per attaccanti "medi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Da più di 10 anni il Milan è alla ricerca della famosa "punta del futuro": un calciatore forte su cui investire in modo deciso per avere l'attacco "a posto" per i prossimi anni. Nelle ultime stagioni le proprietà americane hanno seguito la linea dell'acquistare dividendo la spesa su più calciatori invece che andare a destinare gran parte del budget su un solo giocatore. Una linea che non porta rischi economici ma che sul piano sportivo si fa sentire tutta. E soprattutto, alla fine della fiera, i soldi vengono "buttati" ugualmente come dimostra la lista.

STAGIONE 25/26
Nkunku 37 milioni

STAGIONE 24/35
Santi Gimenez 30,2 milioni
Alvaro Morata 17,2 milioni

STAGIONE 21/22
Marko Lazetic 4,9 milioni



STAGIONE 18/19
Krzystof Piatek 35 milioni
Gonzalo Higuain 10,2 milioni (prestito sei mesi)

STAGIONE 17/18
André Silva 34,6 milioni
Nikola Kalinic 27,5 milioni (prestito+riscatto)

STAGIONE 16/17
Gianluca Lapadula 9,50 milioni

STAGIONE 15/16
Luiz Adriano 14 milioni

TOTALE 220,1 MILIONI