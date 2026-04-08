Cattaneo: “Merito di Allegri riportare normalità al Milan, ma poi si poteva alzare il coraggio”

Cattaneo: “Merito di Allegri riportare normalità al Milan, ma poi si poteva alzare il coraggio”MilanNews.it
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Oggi alle 23:10News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, Marco Cattaneo ha parlato del lavoro di quest'anno svolto da Massimiliano Allegri e si è interrogato sul futuro del Milan che, a suo modo di vedere, ad oggi è pieno di incognite. Queste le sue parole: 

"A me sembra che questo Milan, che aveva l'esigenza di normalizzare la situazione ad inizio stagione, è un grandissimo merito di Allegri esserci riuscito. Ha tappato tutti i buchi, ha sistemato tutte le lacune, in una situazione societaria complicata. Superato questo periodo di normalizzazione non c'è stato niente di più rispetto a quello che aveva fatto prima. Si poteva alzare un pochino il coraggio. Il tema è quali saranno le prospettive future".