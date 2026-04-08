Champions Leagie, PSG ingiocabile. Colpaccio Atletico a Barcellona

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Serata di Champions League decisamente divertente con PSG-Liverpool 2-0 e Barcellona-Atletico Madrid 0-2. Al Parc des Princes la squadra di Luis Enrique si dimostra la vera ingiocabile con una prestazione sinceramente strepitosa. I due gol segnati alla squadra di Slot, disorganizzata e nervosa, vanno anche stretti ai francesi. La sbloca Doué nel primo tempo con un tiro da fuori deviato, Kvaratskhelia raddoppia nella ripresa con una bella azione personale. Nel mezzo, davvero tante occasioni (palo di Dembele) e un controllo del gioco strepitoso dei parigini. Ad oggi sono la squadra da battere.

In Spagna l'Atletico fa il colpo gobbo al Camp Nou. Il Barça spinge e si sbilancia, la squadra di Simeone si chiude bene e approfitta dello spazio enorme concesso dalla difesa della squadra di Flick: a fine primo tempo espulso Cubarsi per fallo da ultimo uomo e gol capolavoro di Alvarez su punizione. Un destro all'incrocio stupendo ed imparabile. Nella ripresa Yamal, anche oggi lampi di grande classe, spingono ma non trovano il guizzo vincente. Lo trova invece Sorloth a fine match con un sinistro al volo su cross di Ruggeri.