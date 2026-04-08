Champions League 2026/2027, le 36 qualificate secondo Football Rankings: c’è il Milan, assente il Como

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Sul profilo X di Football Rankings è stata pubblicata una grafica che rappresenta quali saranno, secondo le loro proiezioni, le 36 squadre qualificate alla prossima Champions League. Per adesso solo quattro in Europa hanno la certezza matematica della partecipazione, che sono PSV (campione d'Olanda), Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco. Per quanto riguarda il campionato italiano, secondo Football Rankings alla fine sarà la Juve a spuntarla sulla sorpresa Como, insieme a Inter, Napoli e Milan.

Le divisioni nei quattro pot, che ormai con la nuova formula non portano vantaggi o svantaggi a nessuno visto che ogni squadra pesca due avversarie da ogni pot, anche il proprio, vede Inter nel pot 1, Juve nel pot 2 e Milan nel pot 3 con il Napoli. In calce al pezzo la grafica completa.