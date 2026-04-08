Pellegatti teme: “Milan stanco psico-fisicamente, il lavoro di Allegri diventa duro”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dei suoi timori visto lo stato psico-fisico della squadra e spera che i ragazzi con il mister aiutino quei tifosi che sostengono la squadra e non sperano di vederla fuori dalle prime quattro solo perchè anti allegriani. Queste le sue parole:

"Oggi la mia paura è che non avendo un attaccante in forma e temendo che la squadra sia un po' stanca psico-fisicamente, adesso il lavoro di Allegri diventa duro. Abbiamo visto l'allenamento all'aperto e abbiamo visto gli attaccanti concludere raramente verso le due porte. È un problema insito che il Milan deve superare. Quando Allegri dice di stare calmi, viene paura a stare calmi perchè le paure vengono, non tanto per il discorso del quinto posto, perchè se il Milan su 21 punti ne fa 1, è giusto che non va in Champions League. Allegri e i suoi ragazzi devono aiutare chi voglia solo il bene del Milan, ho sentito dire spero che il Milan arrivi settimo. Il Milan non ha una punta, la dirigenza e la proprietà non ha aiutato Allegri. È stata dura per Allegri".