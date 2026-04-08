Serie A, arbitri: Massa per Como-Inter, Atalanta-Juventus a Maresca

Serie A, arbitri: Massa per Como-Inter, Atalanta-Juventus a Maresca
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 22:20News
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Sarà Davide Massa l'arbitro di Como-Inter big match della 32/a giornata di Serie A in programma domenica prossima alle 20.45, mentre per Atalanta-Juventus (sabato ore 20.45) è stato designetao Fabio Maresca. A dirigere Parma-Napoli (domenica ore 15) sarà Marco Di Bello e per Milan-Udinese (sabato ore 18) è stato designato Matteo Marchetti. (ANSA).