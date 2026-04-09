Cassano all’attacco: “Allegri sta portando il nostro calcio nel baratro, non sa allenare"

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Antonio Cassano, durante una delle ultime live di Viva El Futbal, ha parlato della prestazione dei rossoneri contro il Napoli e, facendo ciò, ha criticato aspramente Allegri. Queste le sue parole:

"Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché. Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal cazzo! II Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice 'mal che vada facciamo 0-0'. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio".