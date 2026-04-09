Cassano all’attacco: “Allegri sta portando il nostro calcio nel baratro, non sa allenare"
MilanNews.it
Antonio Cassano, durante una delle ultime live di Viva El Futbal, ha parlato della prestazione dei rossoneri contro il Napoli e, facendo ciò, ha criticato aspramente Allegri. Queste le sue parole:
"Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché. Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal cazzo! II Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice 'mal che vada facciamo 0-0'. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio".
Pubblicità
News
Il Milan è da terzo posto. Cambiare sistema di gioco non serve. Leao e Pulisic: ora o mai più di Franco Ordine
Le più lette
3 Fallimento Italia, Donnarumma quasi in lacrime: "Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male"
Primo Piano
Attacco, l’ora è giunta: basta profili “a medio costo”. Chi più spende meno spende, a Casa Milan ne prendano atto
Carlo PellegattiBasta televisione! Cupio dissolvi. Un SOS ignorato! Allegri come Robinson Crusoe. Igli Tare come Venerdì
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com