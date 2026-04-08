Viviano analizza: “Il Milan poteva fare meglio ma neanche più di tanto. Per l’anno prossimo si deve migliorare molto”

Viviano analizza: “Il Milan poteva fare meglio ma neanche più di tanto. Per l’anno prossimo si deve migliorare molto”MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:40News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata del podcas di Aura SportCose Scomode, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la prestazione del Milan al Maradona e in generale l'annata dei rossoneri fino a questo momento. Di seguito le sue parole: 

"Per me il Milan poteva far meglio durante questa partita, durante la stagione, in base a com'è andata fin dall'inizio, il fatto che non avesse coppe, però nemmeno più di tanto. È un ottima squadra il Milan che non ha avuto il miglior Leao, non ha da tempo il miglior Pulisic per questioni fisiche, ha fatto fatica con tutti gli attaccanti, Gimenez è stato infortunato, si regge su un 40enne e Rabiot che gli fanno la differenza, però credo che il processo debba essere lungo e si debba migliorare tanto, perchè il prossimo anno arriverà una competizione Europa". 