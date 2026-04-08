Viviano analizza: “Il Milan poteva fare meglio ma neanche più di tanto. Per l’anno prossimo si deve migliorare molto”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcas di Aura Sport, Cose Scomode, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la prestazione del Milan al Maradona e in generale l'annata dei rossoneri fino a questo momento. Di seguito le sue parole:

"Per me il Milan poteva far meglio durante questa partita, durante la stagione, in base a com'è andata fin dall'inizio, il fatto che non avesse coppe, però nemmeno più di tanto. È un ottima squadra il Milan che non ha avuto il miglior Leao, non ha da tempo il miglior Pulisic per questioni fisiche, ha fatto fatica con tutti gli attaccanti, Gimenez è stato infortunato, si regge su un 40enne e Rabiot che gli fanno la differenza, però credo che il processo debba essere lungo e si debba migliorare tanto, perchè il prossimo anno arriverà una competizione Europa".