Tacchinardi: "Il Milan a Napoli ha fatto troppo poco. La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio"

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Presente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha parlato così del successo del Napoli contro il Milan: "Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha messo più intensità, mentre il Milan ha fatto troppo poco. E' una squadra che non riesce a salire di livello. Gioca con un blocco basso e poi riparte in contropiede, ma il Milan dovrebbe osare di più. Allegri ha detto poi nel post-partita che avrebbe potuto dare prima una scossa alla squadra, ma la sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Se Modric non gira, questa squadra non gira".

Al termine del match del Maradona, Max Allegri ha spiegato: "La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.