Biasin sicuro: “Brutta partita a Napoli. Leao troppo tardi? Non credo Allegri sia masochista”

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Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin ha commentato la gara tra Napoli e Milan vinta dagli azzurri per 1-0 e di alcune scelte di Allegri, tra cui quella di schierare Leao solo a 10 minuti dalla fine. Queste le sue parole:

"Mi immaginavo una partita brillante perchè liberi di mente tra Napoli e Milan e invece è stata poco piacevole. Questo perchè è venuta fuori la volontà dei due allenatori di essere quello che rinuncia per primo alla lotta scudetto. Alla fine ha prevalso Conte e Allegri ha fatto quello che ha potuto. Francamente se mette Leao a 10 minuti dalla fine, non penso che sia masochista, è perchè non ha più di 10 minuti. In assenza di Leao e Pulisic viene a galla il mercato del Milan che ha portato due grandi nomi (Rabiot e Modric), il resto mhe".