Cruciani insiste: “Detrattori di Allegri ossessionati, se arriva in Champions non potete dire niente”

Cruciani insiste: “Detrattori di Allegri ossessionati, se arriva in Champions non potete dire niente”MilanNews.it
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Oggi alle 21:30News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato a tutti i detrattori di Allegri che in questo momento, dopo la sconfitta del Milan a Napoli, chiedono a gran voce l'esonero di Allegri. Queste le parole del giornalista di Radio24

"I detrattori di Allegri sono scatenati. La gente è ossessionata perchè dice che il Milan deve giocare come dicono loro. Se arriva un allenatore che non gioca come dite voi e raggiunge l'obiettivo, che è quello della qualificazione alla prossima Champions League, non vi va bene perchè volete vedere non si capisce cosa".