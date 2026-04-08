Cruciani insiste: “Detrattori di Allegri ossessionati, se arriva in Champions non potete dire niente”
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Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato a tutti i detrattori di Allegri che in questo momento, dopo la sconfitta del Milan a Napoli, chiedono a gran voce l'esonero di Allegri. Queste le parole del giornalista di Radio24
"I detrattori di Allegri sono scatenati. La gente è ossessionata perchè dice che il Milan deve giocare come dicono loro. Se arriva un allenatore che non gioca come dite voi e raggiunge l'obiettivo, che è quello della qualificazione alla prossima Champions League, non vi va bene perchè volete vedere non si capisce cosa".
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