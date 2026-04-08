Pellegatti onesto: “Se giochi per il pareggio e poi perdi ti arrabbi. Con l’Udinese adesso è importante”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta del Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

"Dopo l'occasione potenziale di Nkunku, improvvisamente il Milan ha smesso di giocare, non sul piano fisico ma proprio per sua scelta, arretrando il baricentro, non cercando i contropiedi e il Napoli gioco forza è venuto con le sue qualità nonostante non abbia fatto niente di che. I cambi non hanno dato nulla, anche Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente. Sono le classiche partite che vuoi controllare e se poi finisce in parità dici bene, partita controllata, ma se poi perdi rimani male e ti arrabbi perchè non hai mai visto il Milan attaccare. Adesso la partita contro l'Udinese è importante, dietro sono a 5 e 6 punti. Non voglio guardare dietro, non voglio pensare ad altro".