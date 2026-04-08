Bucchioni sul Milan: "Ha dei problemi, ma la Champions non è a rischio"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sul momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri in vista di un finale di stagione tutt'altro che semplice.

Milan, a rischio la zona Champions ora?

"Non vedo rischi. Se vedi il Como, ma anche Juve e Roma non è che abbiano rendimenti costanti. Non hai il fiato sul collo ma il Milan i problemi ce li ha. Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, e se ti calano i migliori ecco che il rendimento cala. Qualcosa dovrebbe inventarsi Allegri. E credo che il ritorno di Gimenez può dare una mano in zona gol".