Presenti e omaggiati a San Siro alcuni medagliati paralimpici di Milano-Cortina 2026

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Ospiti speciali a San Siro nel pre-partita di Milan-Udinese, 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Sotto la Curva Sud sono stati omaggiati e celbrati alcuni atleti paralimpici, che si sono distinti con la conquista delle medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ai microfoni di Milan TV sono intervenuti due campioni tra quelli presenti: Federico Pellizzari, vincitore della medaglia d'argento nella combinata di Sci Alpino, e Chiara Mazzel, 1 oro e 3 argenti nello sci alpino. Le parole di Pellizzari e Mazzel.

Federico Pellizzari: "È la prima volta a San Siro, uno stadio bellissimo: entrare in campo e vedere tutto il pubblico da sotto è bellissimo. Paralimpiadi? Vincere in casa è un'emozione doppia, davanti al tifo italiano e alle persone che amiamo: una fortuna che in pochi possono avere quella delle Paralimpiadi in casa. Una sensazione che mi porterò dietro per sempre"

Chiara Mazzel: "Bellissimo avere la Paralimpiade qui in casa, un motivo in più per metterci tutti noi stessi e dare il massimo: avere la famiglia al parterre è stato molto emozionante. Per me è la prima volta qui a San Siro ed è veramente molto emozionante: magari avessimo noi tutto questo tifo alle nostre gare"

Tutti gli atleti sono stati omaggiati con una maglia rossonera, donata dal direttore sportivo Igli Tare.