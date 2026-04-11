Mercato Milan: idea Valdepeñas per la difesa. C'è ottimismo per il rinnovo di Modric

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Repubblica in edicola oggi titola così: "Idea Valdepeñas nel Milan che verrà". Se a Milanello tutti pensano solo al presente e alla gara di questa sera contro l'Udinese, nella sede rossonera di via Aldo Rossi si inizia già a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i profili che piacciono c'è anche quello del 19enne difensore del Real Madrid Victor Valdepenas. L’interesse per il giovane spagnolo, che può agire sia da centrale che da terzini sinistro, è forte, l’unico dubbio è legato alle clausole che i Blancos imporrebbero in caso di cessione del ragazzo.

Intanto in casa rossonera c'è ottimismo per la permanenza di Luka Modric per un altro anno. La decisione definitiva non è ancora stata presa ma la fiducia cresce giorno dopo giorno all’interno della società rossonera dove tutti vorrebbero la sua permanenza. Nonostante i 40 anni compiuti lo scorso settembre, Modrić continua a essere una pedina fondamentale: è infatti il centrocampista più utilizzato, con 30 presenze su 31 partite di campionato, 29 delle quali da titolare, per un totale di 2.546 minuti. Il contratto del croato scadrà a fine giugno, ma esiste un’opzione per il rinnovo fino all’estate del 2027.