Mercato Milan: nel mirino c’è anche Can Uzun, gioiellino dell’Eintracht Francoforte

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In merito al mercato del Milan, che in estate punta a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sia con innesti di esperienza che con giovani talenti, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce questa mattina che il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino anche Can Uzun, trequartista classe 2005 dell'Eintracht Francoforte che in questa stagione ha collezionato finora con i tedeschi 22 presenze e 8 gol (due in Champions League).

CAN UZUN, NUOVO GIOIELLO D'EUROPA

Can Uzun, classe 2005, quindi solo 21 anni, sta letteralmente stregando gli occhi di moltissimi top club europei. Trequartista naturale, ha dimostrato anche di saper giocare all'occorrenza punta centrale e ala sinistra. Piede destro, alto 1,86 m, è in rosa dal 2024 ed ha un contratto in scadenza a giugno 2029. 22 partite giocate finora, 8 gol segnati e 5 assist, per un totale di 1 gol/assist ogni 146 minuti. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è di 40/45 milioni, ma la cifra potrebbe lievitare se dovesse scatenarsi un'asta in estate per il talento tedesco.