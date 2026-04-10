Non solo Alajbegovic, c'è anche un altro 2007 nel mirino rossonero

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Nelle ultime ore si è fatto sempre più ricorrente il nome di Kerim Alajbegovic come nuovo obiettivo del calciomercato rossonero. Il classe 2007 bosniaco, che ha regalato una serata (o forse molte di più, visto l'esito della gara) ai difensori della Nazionale italiana una decina di giorni fa, è finito sulla lista della dirigenza rossonera che lo seguiva già da prima. Il giocatore tornerà in estate al Bayer Leverkusen che ha esercitato la recompra dal Salisburgo e, con ogni probabilità, lo metterà in vetrina sfruttando il Mondiale per rivenderlo a cifre ancora superiori. Al momento si parla di un valore attorno ai 15 milioni di euro.

Il talento balcanico, però, non è l'unico classe 2007 seguito dal Diavolo. C'è un altro profilo che è sulla shortlist rossonera come colpo in prospettiva. Si tratta di Konstantinos Karetsas, talento greco del Genk che ha già sulle spalle un paio di stagioni ad alto livello e che, come Alajbegovic, è già un perno della sua Nazionale, che però non ha portato al Mondiale. Come ruolo è più un trequartista, seconda punta, piuttosto che un esterno offensivo con il bosniaco ma il potenziale anche in questo caso è molto elevato. Lo riporta oggi Tuttosport.