Milan e Juventus su Lewandowski, ma il polacco deve abbassarsi l'ingaggio

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Tra i profili che il Milan sta valutando per l'attacco della prossima stagione c'è anche quello di Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno. Tuttomercatoweb.com fa il punto sul suo futuro: "Robert Lewandowski sta riflettendo sul suo futuro. A 38 anni deve decidere quale può essere la prossima tappa, dopo anni (buoni) al Barcellona e la possibilità di rinnovare il contratto con i blaugrana, pur a una cifra (molto) inferiore rispetto a quella attuale. In questo quadro si inseriscono diversi interessamenti da parte di club di Major League Soccer oppure arabi, ma con la sensazione che Lewandowski voglia ancora essere al centro della scena, più che lontano dall'Europa.

Quindi non è improbabile un futuro ancora in un campionato tra i top cinque. II Milan lo ha messo nel mirino da tempo, ben sapendo che può essere un ottimo numero dodici, forse non un titolare ma una buonissima riserva. Per lo stesso motivo anche la Juventus si è interessata: se Vlahovic dovrà essere il titolare, lui può essere il primo sostituto, a patto che si abbassi uno stipendio che attualmente è inavvicinabile".