Moretto su Spinazzola: "Per età non rientra nei parametri del Milan, che è orientato verso altri lidi"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Anche il Milan si sta muovendo sul mercato. Ci sono diversi obiettivi per andare a rinforzare la rosa. L’attacco è il punto più importante. La linea guida è quella di rinforzare la rosa, se possibile, con nomi italiani. Tra i nomi italiani usciti in queste ore per il Milan, c'è anche quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli. Però, da quanto mi risulta, Spinazzola non è un obiettivo prioritario del Milan, soprattutto per età non rientra nei parametri del club rossonero. Il terzino sinistro ha diverse squadre interessante, il Napoli sta provando a rinnovarlo, ma ad oggi la situazione Milan non mi risulta così calda come si dice. Ad oggi il Milan è orientato verso altri lidi".