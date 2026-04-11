live mn Verso Milan-Udinese: davanti Saele-Leao-Pulisic. Chance dal 1' per Athekame e Ricci

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Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic.

10.42 - In vista della gara di questa sera alle 18 a San Siro contro l'Udinese, Massimiliano Allegri cambierà modulo e anche qualche interprete rispetto alle ultime partite. Una novità importante ci sarà in mezzo al campo, dove Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio e quindi la mezzala destra titolare sarà Samuele Ricci. Confermatissimi invece Luka Modric e Adrien Rabiot.

10.03 - Stasera contro l'Udinese, il Milan abbandonerà il 3-5-2 e scenderà in campo con il 4-3-3. In attacco ci sarà spazio per Alexis Saelemaekers a destra, Christian Pulisic a sinistra e Rafael Leao come punta centrale. Ma come mai sarà il portoghese a giocare in quella posizione e non uno dei centravanti in rosa? Dietro alla decisione di Max Allegri c'è il fatto che Santiago Gimenez non ha attraversato una settimana al top, mentre Niclas Fullkrug non ha convinto del tutto a Napoli.

09.51 - Per la gara di questa sera alle 18 contro l'Udinese a San Siro, Massimiliano Allegri cambia sistema di gioco e anche alcuni interpreti: il 4-3-3 prenderà infatti il posto del 3-5-2 con in attacco il tridente composto da Alexis Saelemaekers a destra, Christian Pulisic a sinistra e Rafael Leao come punta centrale. Novità anche in mezzo al campo dove, accanto ai "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot, stavolta ci sarà Samuele Ricci (Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio). Matteo Gabbia è recuperato, ma partirà dalla panchina, mentre come terzino destro agirà Zachary Athekame.

09.30 - Max Allegri ha deciso: contro l'Udinese il 3-5-2 lascerà spazio al 4-3-3. In difesa, davanti a Maignan, spazio ad Athekame come terzino destro, Bartesaghi a sinistra, mentre la coppia centrale dovrebbe essere quella composta da De Winter e Pavlovic. In mezzo al campo, accanto agli inamovibili Modric e Rabiot, ci sarà Ricci, mentre il tridente d'attacco sarà quello composto da Saelemaekers, Leao e Pulisic.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Udinese, gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Dopo il ko di Napoli, i rossoneri devono subito voltare pagina perchè c'è ancora da conquistare un posto nella prossima Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Milanello. Restate con noi!!!