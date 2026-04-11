Di Canio su Leao: "Perché rinnovare un giocatore che a 21 anni era più forte di ora che ne ha 26?"
Paolo Di Canio, al Corriere della Sera, ha parlato così di Rafael Leao: "Puntare ancora su Leao vorrebbe dire non aver capito qual è il senso di squadra. Perché rinnovare un giocatore che a 21 anni era più forte di adesso che ne ha 26?"
Il Milan ospita l'Udinese: il programma completo della 32esima giornata di Serie A
Dopo una Pasqua da dimenticare, sportivamente parlando, il Milan opsterà domani a San Siro l'Udinese per la 32esima giornata di Serie A Enlive. Nonostante la sconfitta di Napoli, la squadra di Allegri conserva ancora sei punti di vantaggio sul quinto posto ma adesso è importantissimo non sbagliare più, anche perché il calendario non è così clemente. Di seguito il menù integrale della prossima giornata.
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona
ore 15, Cagliari-Cremonese
ore 18, Milan-Udinese
ore 20.45, Atalanta-Juventus
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo
ore 15, Parma-Napoli
ore 18, Bologna-Lecce
ore 20.45, Como-Inter
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio
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