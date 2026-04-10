Probabile formazione Milan: Allegri verso il 4-3-3 con un tridente "inedito"

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Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve ripartire subito: obiettivo battere, sabato a San Siro, l'Udinese per rinsaldare il piazzamento Champions. Nei primi giorni di allenamento a Milanello, Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente con i compagni e sarà, dunque, disponibile per la sfida di domani ai friulani. Sarà un Milan che potrebbe davvero cambiare il proprio schieramente in campo, considerando il fatto che nel corso di questi giorni Massimiliano Allegri ha provato con una certa insistenza il 4-3-3. Ipotizzando questo schieramento a destra si potrebbe vedere dal primo minuto Athekame al posto di uno stanco Saelemaekers, mentre la coppia in difesa potrebbe essere formata da De Winter (ad oggi leggermente in avanti rispetto a Gabbia) e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi più di Estupinan. A centrocampo Ricci potrebbe aggiungersi al duo Modric-Rabiot. In avanti ci potrebbe essere la grande novità, ovvero il tridente d'attacco. Negli scorsi giorni Allegri aveva provato quello composto da Leao a sinistra, Pulisic a destra, ed uno tra Fullkrug e Gimenez lì davanti, ma il tecnico rossonero potrebbe provare per un tridente "inedito", formato da Pulisic, Leao prima punta e Saelemaekers largo a destra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot

56 Saelemaekers Pulisic 10 Leao 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: -

Squalificati: -

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso