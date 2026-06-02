Panchina Milan: oggi l'incontro con Glasner, prima del fine settimana quello con Jaissle. Se salta Rangnick occhio a Pochettino

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Il Milan incontrerà oggi Glasner, mentre prima del fine settimana avrà un colloquio con Jaissle. Se salta Rangnick come dt, occhio a Pochettino

Sono giorni caldissimi al Milan che potrebbe presto avere un nuovo allenatore: oggi è infatti previsto un incontro con Oliver Glasner, mentre prima del fine settimana è in programma un colloquio con Matthias Jaissle. In corsa con i due profili consigliati da Ralf Rangnick, che entro domani dovrebbe dire sì o no alla proposta del Diavolo per il ruolo di direttore tecnico, c'è anche Mauricio Pochettino.

MILAN, OGGI L'INCONTRO CON GLASNER

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Glasner si presenterà al faccia a faccia di oggi dopo aver studiato nei minimi dettagli la rosa milanista con il suo staff e dunque con le idee chiare su cosa serva per il futuro. L'austriaco, che settimana scorsa ha vinto la Conference League alla guida del Crystal Palace e che ha già avuto un colloquio anche con il Bayer Leverkusen, è molto tentato dalla possibilità di lavorare in Italia.

PANCHINA MILAN: IN CORSA ANCHE JAISSLE E POCHETTINO

Da capire se l'incontro di oggi sarà risolutivo visto che comunque entro il fine settimana è previsto un contatto anche con Jaissle, sponsorizzato pure lui da Rangnick. Il tecnico dell'Al-Ahli, che non vorrebbe farlo partire, può essere liberato pagando un indennizzo agli arabi di circa 6-7 milioni di euro. Se dovesse saltare l'arrivo del ct dell'Austria come direttore tecnico, attenzione però per la panchina anche alla pista che porta a Mauricio Pochettino, per il quale ci sono già stati dei sondaggi. Anche lui sarebbe molto interessato a lavorare a Milanello.