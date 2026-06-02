Pellegatti svela: “Cardinale e Calvelli sarebbero contenti di Rangnick, quest’anno non tutti remavano dalla stessa parte”

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Carlo Pellegatti rivela che sia Cardinale che Calvelli sarebbero contenti dell’arrivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico e poi che nonostante le voci, al Milan, questa stagione c’erano frizioni nel gruppo e in società.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del profilo di Ralf Rangnick e del fatto che la proprietà del Milan e Massimo Calvelli sarebbero soddisfatti del suo eventuale arrivo. Queste le sue parole.

"Tutti sono convinti di Rangnick, delle sue abitudini, delle sue pretese per lavorare bene, delle sue condizioni per lavorare bene. Lui verrebbe, Massimo Calvelli spinge per Rangnick, lo ritiene la figura giusta per conglobare, per evitare dispersioni di energie, per evitare discussioni più interne che sono state il male del Milan degli ultimi anni e soprattutto degli ultimi mesi disgraziati di questa stagione 25-26. Sembrerebbe anche Cardinale orientato non tanto all'arrivo di Ragnik o meno, ma orientato ad avere una linea chiara di comando dove tutti possano lavorare insieme per il bene del Milan. Purtroppo, che dovrebbe essere la cosa principale di un gruppo di lavoro, di un gruppo, di un management, ma dobbiamo dire così non è stato. Ci hanno fatto, hanno tentato senza successo anche prima della fine del campionato a dirci che tutti remavano dalla stessa parte, nessuno ci ha creduto perché bastava parlare con una parte, l'altra parte, i rumors, i veleni e quindi era abbastanza facile e comprensibile capire che c'erano dei problemi che poi si sono riverberati sul cammino della squadra".