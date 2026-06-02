Sabatini domanda: “Scaroni si occupa solo dello stadio, non è normale. Il Milan è in mano alle consulenze in video call di Ibra”

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Sandro Sabatini ha parlato delle scelte di Zlatan Ibrahimovic che ad oggi sembrano essere confuse e del ruolo del presidente del Milan Paolo Scaroni.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la situazione attuale in casa Milan che, ad oggi, non ha ancora individuato i nuovi dirigenti e il nuovo allenatore. Queste le sue parole.

"Il discorso allora è sul presidente Scaroni. Ma il presidente Scaroni si occupa solo dello stadio. Come si occupa solo dello stadio? E fatelo consulente per lo stadio, dategli un incarico e dirigente nuovo San Siro, non lo so. Ma perché il presidente si occupa solo dello stadio? È una cosa normale? No, non è una cos normale. Infatti il Milan è affidato alle consultazioni itineranti da remoto in video call di Zlatan Ibrahimovic che va in una direzione e di Cardinale o chi per lui che comunque valuta anche altri profili. Come vengono valutati questi profili? Beh, adesso se c'è un curriculum, le risorse umane non è che li guardano tutti, non è che fanno una ricerca, ma si affidano all'intelligenza artificiale e quindi vengono fuori anche delle cose, insomma, abbastanza difficili da controllare. Però prendiamole per buone queste consultazioni che stanno facendo Ibrahimovic e Cardinale, non so bene dove, non so bene quando, non so bene come".