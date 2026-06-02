Teotino: "Glasner allenatore che ha ottenuto risultati straordinari con squadre non trascendentali"
MilanNews.it
Il Milan oggi incontra Oliver Glasner: questo il parere di Gianfranco Teorino sull'allenatore tedesco che ha appena vinto la Conference League
Il Milan oggi si incontrerà con Oliver Glasner: il tedesco ha concluso la sua avventura con il Crystal Palace vincendo la Conference League ed è attualmente libero. Gianfranco Teotino, in diretta a Sky Calciomercato - L’Originale, parla così del manager teutonico:
IL MILAN INCONTRA GLASNER: IL PARERE DI TEOTINO
“È un allenatore che ha ottenuto risultati straordinari con squadre non trascendentali. Ha vinto l’EL con l’Eintracht Francoforte, ha vinto l’FA Cup con il Crystal Palace e la Conference League. È stato in zona retrocessione ma poi ha concluso quindicesimo: ha dimostrato di saper dare il massimo con organici non fantastici. Verrebbe messo alla prova per la prima volta con una squadra come il Milan, che al momento non è trascendentale ma è sempre il Milan”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Pellegatti svela: “Cardinale e Calvelli sarebbero contenti di Rangnick, quest’anno non tutti remavano dalla stessa parte”
Settimana folle: il Milan ridotto cosi... Vuoto di potere da colmare subito. Leao via e non sarà l'unicodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 M. Colombo: "Allegri dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte"
2 Pellegatti sicuro: “Fuggi fuggi dei giocatori? Se ci sarà è da capire, vogliono andare in un club dove ci sono le idee chiare”
3 Sabatini avvisa il Milan: “Mentre in società non succede niente, i giocatori lanciano messaggi di addio”
4 Settimana folle: il Milan ridotto cosi... Vuoto di potere da colmare subito. Leao via e non sarà l'unico
Primo Piano
Primo PianoMN - Futuro Milan, prende forza la pista Rangnick nelle idee della dirigenza. I possibili scenari
Primo PianoQuattro anni fa il Milan passava a RedBird: tutte le promesse non mantenute di Gerry Cardinale
Pietro MazzaraCalciomercatoUna volta era il Milan a dire i no, adesso li riceve. Nessuno ha parlato con i giocatori (che vogliono andare via). L'imbarazzo del mondo del calcio
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com