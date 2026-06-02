Teotino: "Glasner allenatore che ha ottenuto risultati straordinari con squadre non trascendentali"

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Il Milan oggi incontra Oliver Glasner: questo il parere di Gianfranco Teorino sull'allenatore tedesco che ha appena vinto la Conference League

Il Milan oggi si incontrerà con Oliver Glasner: il tedesco ha concluso la sua avventura con il Crystal Palace vincendo la Conference League ed è attualmente libero. Gianfranco Teotino, in diretta a Sky Calciomercato - L’Originale, parla così del manager teutonico:

IL MILAN INCONTRA GLASNER: IL PARERE DI TEOTINO

“È un allenatore che ha ottenuto risultati straordinari con squadre non trascendentali. Ha vinto l’EL con l’Eintracht Francoforte, ha vinto l’FA Cup con il Crystal Palace e la Conference League. È stato in zona retrocessione ma poi ha concluso quindicesimo: ha dimostrato di saper dare il massimo con organici non fantastici. Verrebbe messo alla prova per la prima volta con una squadra come il Milan, che al momento non è trascendentale ma è sempre il Milan”.