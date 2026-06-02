Caos Milan, la critica di Bucchioni su Ibra: "Ha voluto mettere bocca su tutto"

vedi letture

Enzo Bucchioni intanto, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri, soffermandosi sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole

Per il Milan è tempo di ripartire. La delusione per la mancata qualificazione alla Champions League ha spinto il club a prendere decisioni importanti, dando il via a un processo di rinnovamento che coinvolgerà tanto l'area tecnica quanto quella dirigenziale.

Al termine di una stagione segnata da numerosi alti e bassi, la società ha scelto di chiudere il rapporto con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una serie di separazioni che evidenzia la volontà di inaugurare un nuovo corso e di mettere le basi per un progetto differente.

A determinare questa scelta è stato soprattutto il bilancio dell'annata appena conclusa. Gli obiettivi fissati a inizio stagione non sono stati raggiunti e il rendimento della squadra non ha soddisfatto le aspettative della proprietà e della tifoseria.

Con un nuovo capitolo pronto ad aprirsi, il Milan guarda ora al futuro. La priorità sarà individuare le figure giuste a cui affidare la ricostruzione e creare le condizioni per riportare il club ai vertici del calcio italiano, con l'ambizione di tornare protagonista anche sulle grandi scene europee.

Enzo Bucchioni intanto, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Se deve fare tutto Rangnick, allora va avvertito Ibra, che ha voluto mettere bocca su tutto. Allegri è saltato su questo. E' un personaggio troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha. Non può fare il manager. Italiano? Non credo, ma se ha rescisso è perché ha una squadra dietro".