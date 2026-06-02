Rossoneri in nazionale, oggi pomeriggio Modric affronta Saelemaekers e De Winter

Rossoneri in nazionale, oggi pomeriggio Modric affronta Saelemaekers e De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Gli impegni odierni dei rossoneri in nazionale. Modric affronta il Belgio di Saelemaekers e De Winter in amichevole

Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali. Modric affronta il beglio di Saelemaekers e De Winter in un'amichevole di preparazione al Mondiale.

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka

Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka