Rossoneri in nazionale, oggi pomeriggio Modric affronta Saelemaekers e De Winter
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Gli impegni odierni dei rossoneri in nazionale. Modric affronta il Belgio di Saelemaekers e De Winter in amichevole
Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali. Modric affronta il beglio di Saelemaekers e De Winter in un'amichevole di preparazione al Mondiale.
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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