Leao via dal Milan? M.Orlando: "Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano"

Il Milan si trova davanti a un passaggio cruciale dopo una stagione chiusa senza l’accesso alla prossima Champions League. Un risultato che ha reso inevitabile una revisione profonda delle strategie societarie e dell’intera struttura sportiva.

Al termine dell’annata, il club ha infatti deciso di dare il via a una fase di discontinuità, sancita dalla separazione da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta che segna la volontà di archiviare il recente passato e impostare un nuovo ciclo.

A pesare è stato il rendimento complessivo della squadra, giudicato al di sotto delle aspettative e incapace di garantire continuità nei risultati. Le difficoltà incontrate durante la stagione hanno spinto la dirigenza a intervenire con decisione.

Ora l’attenzione è rivolta alla costruzione del futuro. Il Milan dovrà definire nuove figure e una nuova direzione tecnica, con l’obiettivo di riportare il club a competere stabilmente ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano. Se penso al Milan con un 4-3-3 il prossimo anno con Leao e Pulisic e un altro tipo di gioco, io dico di tenerlo, ma 7 anni, il rapporto incrinato col pubblico...credo sia il momento che il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori".