MN - Bergomi non ha dubbi: "Europa League? Il Milan come la Juventus deve partire per cercare di vincerla”

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Il pensiero di Giuseppe Bergomi in esclusiva a MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sul Milan in Europa League

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera.

Questo un estratto del suo pensiero sull'attualità del mondo rossonero:

“Allora, dobbiamo partire da un presupposto, il calcio italiano. Il calcio italiano secondo me per essere competitivo in Europa è difficile, però in Italia certo che deve essere competitivo. Ricordati sempre che chi ha le maglie di Milan, Inter e Juventus deve sempre competere per vincere il campionato, anche nelle difficoltà. Il problema è a livello europeo, la Champions deve essere un’opportunità. Pensare di competere col Bayern Monaco, col PSG, col Manchester City diventa difficile, l’Inter c’è riuscita una volta ma è sempre più difficile perché il gap si allarga sempre di più. Quindi il Milan deve cercare di ripartire, pensare sul campionato ma pensare di poter vincere l’Europa League perché è una vetrina, perché adesso la vedi come una negatività, ma quando ci sei dentro, io lo so siccome la commento, lo so, quest’anno l’Aston Villa era favorita e l’ha vinta, l’anno prossimo il Milan come la Juventus devono partire per cercare di vincere”.