Pulisic e un'estate per riprendersi il Milan: il Mondiale come occasione di rivalsa

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Con gli Stati Uniti padroni di casa, Pulisic sarà inevitabilmente il simbolo tecnico e mediatico della Nazionale: una grande occasione

Nel clamoroso caos dirigenziale che sta travolgendo il Milan, bisogna considerare anche il campo e quelle pedine che hanno ancora il futuro incerto. La stagione di Christian Pulisic al Milan si è trasformata, più che in una semplice flessione, in un caso emblematico di come il rendimento individuale possa essere schiacciato dal peso delle aspettative e dalla continuità che viene meno nei momenti chiave.

PULISIC E UN CLAMOROSO FLOP STAGIONALE

Dopo un avvio che aveva confermato il suo ruolo di perno offensivo dei rossoneri, lo statunitense ha vissuto una progressiva perdita di incisività, tra problemi fisici, cali di intensità e una squadra spesso incapace di valorizzarne gli strappi tra le linee. I numeri raccontano un crollo totale, numeri che evidenziano una discontinuità evidente rispetto alle prime due stagioni in Italia, quando Pulisic era stato uno dei giocatori più decisivi della Serie A per contributo tra gol e assist.

Il nodo, però, non è stato solo statistico. È stato mentale e di contesto. Il Milan ha cambiato equilibri, ritmo, riferimenti offensivi, e Pulisic si è ritrovato spesso isolato o costretto a interpretare ruoli meno centrali nella costruzione della manovra. Quando un giocatore del suo tipo perde continuità di contesto, inevitabilmente perde anche brillantezza.

IL MONDIALE COME SIMBOLO DI RIVALSA

Ed ora attenzione al Mondiale 2026, che per lui non è solo una competizione, ma una possibile linea di rilancio. Con gli Stati Uniti padroni di casa, Pulisic sarà inevitabilmente il simbolo tecnico e mediatico della Nazionale. Le pressioni saranno enormi, ma proprio questo può trasformarsi in un vantaggio: meno frammentazione tattica rispetto al club, più centralità, più libertà di attaccare la profondità e incidere negli ultimi trenta metri.

È qui che può nascere la sua rivalsa, ed è da qui che Pulisic può riprendersi nuovamente il Milan. Tornare a essere decisivo in un contesto che lo mette al centro, recuperando quella fiducia che a Milano si è spesso intermittente. Il Mondiale, per molti, è un palcoscenico. Per Pulisic può diventare un reset. E forse anche la risposta più efficace a una stagione rossonera che, più che definirlo, lo ha messo alla prova.