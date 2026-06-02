CorSport: "E il Milan è già a -60. Chukwueze, Musah e Bennacer tornano: saltano tanti milioni"

vedi letture

Chukwueze, Musah e Bennacer non saranno riscattati e torneranno al Milan che non potrà incassare circa 60 milioni di euro

Il Corriere dello Sport titola così stamattina: "E il Milan è già a -60. Chukwueze, Musah e Bennacer tornano: saltano tanti milioni". Il quotidiano spiega che Samuel Chuckwueze, Yunus Musah e Ismael Bennacer rientreranno in rossonero perchè non saranno riscattati rispettivamente da Fulham, Atalanta e Dinamo Zagabria. Questo vuol dire che nelle casse del Diavolo non finiranno parecchi milioni di euro, circa 60 (26 milioni per l'attaccante nigeriano, 24 per l'americano e 10 per il centrocampista algerino).

L'unico che potrebbe avere qualche piccola chance di essere preso a titolo definitivo è Chukwueze, autore di una buona stagione con il Fulham, ma solo se il Milan concederà un sconto al club inglese. Ricordiamo che finora, grazie ai riscatti di Alex Jimenez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, la società di via Aldo Rossi ha già incassato circa 30 milioni di euro.