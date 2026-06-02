CorSera: "Cardinale avvia la rifondazione le chiavi del Milan a Rangnick. Ma è muro contro muro con Allegri sulla buonuscita"

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Cardinale sembra aver deciso di affidare l'area tecnica del Milan a Rangnick. Il Diavolo e Allegri non si sono ancora accordati per la risoluzione del contratto

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Cardinale avvia la rifondazione le chiavi del Milan a Rangnick. Ma è muro contro muro con Allegri sulla buonuscita". Dopo giorni di colloqui, riflessioni e analisi, Gerry Cardinale sembra ormai aver deciso di affidare le chiavi del progetto sportivo del Diavolo a Ralf Rangnick, il quale, per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, ha chiesto autonomia completa e la scelta del nuovo allenatore. Non è un caso che oggi è in programma un faccia a faccia con uno dei nomi suggeriti dal tedesco per la panchina, vale a dire Oliver Glasner. In settimana è previsto poi un colloquio anche con Matthias Jaissle, altro profilo legato a Rangnick.

In attesa di riempire tutte le caselle ancora libere nell'organigramma rossonero, il Milan deve chiudere in maniera formale, con la risoluzione del contratto, il rapporto di lavoro con Max Allegri a cui spetta ancora un anno di stipendio. Il braccio di ferro tra le parti però prosegue: il Davolo non intende concedere buonuscite milionarie al livornese che deve liberarsi dal contratto con i rossoneri prima di legarsi al Napoli. Max invece chiede per sé e lo staff 5 milioni lordi: due per lui, i restanti per i suoi collaboratori.