Tuttosport titola: "Milan caos: Rangnick verso il sì se..."

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Il Milan vuole affidare la guida dell'intera area tecnica a Ralf Rangnick che però accetterà il ruolo di dt solo se avrà pieni poteri

"Milan caos: Rangnick verso il sì se...": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che il club rossonero è in attesa della risposta di Ralf Rangnick come potrebbe prendere in mano tutta l'area tecnica milanista. C'è però il nodo dei pieni poteri chiesti dal ct dell'Austria, che ha chiesto carta bianca su tutte le decisioni, dal nuovo allenatore al nuovo ds, fino alla gestione delle giovanili: se verrà accontentato allora diventerà il nuovo direttore tecnico del Diavolo.

Intanto oggi è una giornata importante in casa rossonera per il futuro della panchina: è infatti in programma un incontro con Oliver Glasner, il quale è uno dei due nomi proposti proprio da Rangnick. L'altro è quello di Jaissle, legato però contrattualmente all’Al-Ahli (c'è una clausola da 6 milioni e il club arabo non vuole liberarlo), ma anche con lui dovrebbe esserci presto un faccia a faccia.