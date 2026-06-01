Gazzetta: "Leao, alta tensione. Diavolo irritato col portoghese: il suo sfogo può costare milioni"

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Leao ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan che però non ha preso bene queste parole perchè rischiano di costare parecchi milioni

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao, alta tensione. Diavolo irritato col portoghese: il suo sfogo può costare milioni". Nelle scorse ore, Rafael Leao ha di fatto annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan questa estate: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

L'addio di Leao dopo l'ultima deludente stagione era scritto, dunque in via Aldo Rossi non sono rimasti sorpresi dal contenuto delle sue dichiarazioni, ma non hanno apprezzato il momento in cui le ha dette perchè è chiaro che queste parole mettono in difficoltà il club rossonero che non ha nessuna intenzione di svendere Leao. E invece questo suo sfogo potrebbe costare diversi milioni al Diavolo che si aspetta offerte all'altezza.