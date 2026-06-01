Milan a caccia di un nuovo dt. Gazzetta: "Rangnick apre la porta: 'Io non smentisco'. Si decide in settimana"

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Il Milan sta cercando un nuovo direttore tecnico e il nome caldo è quello di Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria. "Rangnick apre la porta: 'Io non smentisco'. Si decide in settimana" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che riporta le parole pronunciate ieri dal tedesco durante la conferenza stampa di vigilia dell'amichevole contro la Tunisia in merito alle voci sul club rossonero: "Non confermerò e non smentirò. Il mio interlocutore ora è solo la federazione austriaca, non c'è altro da dire".

Se in Austria sono abbastanza convinti che Rangnick rinnoverà e resterà ala guida della nazionale anche dopo il Mondiale, la realtà, secondo la Rosea, è un po' diversa perchè il tedesco è molto colpito dalla proposta del Diavolo e la sta valutando molto seriamente. In settimana è previsto poi un nuovo contatto con Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli dopo l'incontro di martedì scorso a Vienna.