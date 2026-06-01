L'apertura della Gazzetta: "Glasner è pronto. Il Milan e l'incontro con il tecnico. E lui si prepara..."

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La Gazzetta apre in prima pagina con l'incontro in programma domani tra il Milan e Oliver Glasner, primo obiettivo per la panchina rossonera

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Glasner è pronto. Il Milan e l'incontro con il tecnico. E lui si prepara...". Dopo l'esonero di Max Allegri di una settimana fa, proseguono i casting del Diavolo per trovare il nuovo allenatore. Dopo i no di Iraola e Xavi, da qualche giorno il nome caldo è quello di Oliver Glasner, tecnico che in questa stagione ha alzato la Conference League con il Crystal Palace.

Domani dovrebbe essere il giorno dell'incontro tra il Milan e l'austriaco che piace molto anche al Bayer Leverkusen. Glasner sta preparando insieme al suo staff un dossier per presentarsi al vertice con il club di via Aldo Rossi il più preparato possibile: si parlerà anche dei giocatori milanisti in rosa, della sua filosofia e anche del modulo. Nelle ultime stagioni, l'allenatore austriaco ha usato il 3-4-2-1.