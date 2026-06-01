CorSera: "Milan, la grande fuga delle stelle. Arriva la settimana della verità"

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Dopo la mancata qualificazione in Champions e l'esonero di Allegri, il Milan potrebbe perdere diversi giocatori importanti

In merito al caos in casa rossonera, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, la grande fuga delle stelle. Arriva la settimana della verità". E' passata una settimana dagli addii di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Max Allegri e il Diavolo per il momento non ha sostituto ancora nessuno di loro. A complicare ancora di più tutto sono arrivate nelle scorse ore le parole di Rafael Leao che ha annunciato che la sua esperienza al Milan si è conclusa dopo sette anni e che vuole cambiare squadra: "Al club ho già dato tutto quello che avevo. Ora ambisco a mettermi alla prova in un altro campionato. Se dovesse accadere, ne sarei molto felice".

Ma la partenza di Leao, che potrebbe essere ceduto per 50-60 milioni di euro, potrebbe non essere l'unico addio illustre in casa rossonera in questa finestra di mercato estivo: in bilico ci sono per esempio anche Luka Modric, il cui contratto è in scadenza e per ora non ha ancora deciso il suo futuro, Adrien Rabiot, che Allegri porterebbe volentieri con sé al Napoli, e attenzione anche al destino di Mike Maignan, altro fedelissimo di Max che pochi mesi fa ha rinnovato anche grazie al pressing del tecnico livornese. Intanto inizia una settimana importante in cui il Milan spera di riempire qualcuna delle caselle libere nel suo organigramma.