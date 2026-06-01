Tuttosport in prima pagina: "1° giugno: il Milan ancora non c'è"

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"1° giugno: il Milan ancora non c'è": titola così stamattina Tuttosport che spiega che in casa rossonera continua ad esserci un grande caos visto che il club è di fatto senza dirigenza e allenatore. Una settimana fa era iniziata la rivoluzione di Gerry Cardinale che in un colpo solo ha licenziato Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massiliano Allegri. Sette giorni dopo il Diavolo è ancora senza un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e un allenatore.

Oggi intanto inizia una settimana fondamentale per capire se il Milan riuscirà a riempire almeno un paio di queste caselle libere nel suo organigramma: per il ruolo di dt, i rossoneri puntano forte su Ralf Rangnick, che oggi dovrebbe parlare con la Federazione austriaca. Domani invece dovrebbe andare in scena un incontro con Oliver Glasner, tecnico in uscita dal Crystal Palace. Per la panchina milanista, sullo sfondo restano anche Arne Slot e Mauricio Pochettino.