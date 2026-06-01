CorSport: "Milan, scappano tutti. Da Leao a Rabiot: è una fuga di massa"

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Secondo il Corriere dello Sport, molti giocatori del Milan potrebbe salutare. Tra questi anche Rafael Leao, Adrien Rabiot, Luka Modric e Mike Maignan

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, scappano tutti. Da Leao a Rabiot: è una fuga di massa". Non è un momento semplice in casa rossonera non solo perchè la rivoluzione societaria va avanti a rilento, ma anche perchè diversi giocatori importanti stanno pensando di andare via. Nelle scorse ore, per esempio, hanno fatto molto rumore le parole di Rafael Leao che ha di fatto annunciato che la sua esperienza nel Diavolo è finita dopo sette anni: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

Ma il portoghese potrebbe non essere l'unico a salutare: Luka Modric non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto per un altro anno nonostante il pressing anche di Ibrahimovic, Adrien Rabiot potrebbe invece finire al Napoli insieme a Max Allegri. Anche Mike Maignan, nonostante il rinnovo di qualche mese fa, si sta guardando intorno. Intanto quella che inizia oggi è una settimana chiave per la scelta del nuovo tecnico: Arne Slot, da poco esonerato dal Liverpool, resta l'alternativa se non dovessero arrivare Ralf Rangnick come dt con Oliver Glasner in panchina.