Milan, anche Maignan in bilico. CorSera: "La nuova società e il nuovo tecnico vorranno tenere un fedelissimo di Max, strapagandolo?"

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Il futuro di molti giocatori del Milan è incerto, tra cui anche quello di Mike Maignan nonostante abbia rinnovato solo pochi mesi fa

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri, il futuro di molti giocatori del Milan è incerto. Nemmeno capitan Mike Maignan è sicuro di restare, nonostante abbia rinnovato solo pochi mesi fa anche grazie al pressing del tecnico livornese. Il portiere guadagna 5 milioni di euro più bonus e per questo il Corriere delle Sera in edicola stamattina si chiede: la nuova società e il nuovo tecnico vorranno tenere un fedelissimo di Max, strapagandolo?

Intanto nei giorni scorsi, Maignan è tornato a parlare della stagione che si è appena conclusa sui propri social: "Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".