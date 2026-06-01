Milan, anche Maignan in bilico. CorSera: "La nuova società e il nuovo tecnico vorranno tenere un fedelissimo di Max, strapagandolo?"
Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri, il futuro di molti giocatori del Milan è incerto. Nemmeno capitan Mike Maignan è sicuro di restare, nonostante abbia rinnovato solo pochi mesi fa anche grazie al pressing del tecnico livornese. Il portiere guadagna 5 milioni di euro più bonus e per questo il Corriere delle Sera in edicola stamattina si chiede: la nuova società e il nuovo tecnico vorranno tenere un fedelissimo di Max, strapagandolo?
Intanto nei giorni scorsi, Maignan è tornato a parlare della stagione che si è appena conclusa sui propri social: "Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".
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