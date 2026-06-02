La Gazzetta in apertura: "Il Milan vede Glasner. Oggi l'incontro con il tecnico austriaco"

vedi letture

Panchina Milan: oggi è in programma un incontro con Oliver Glasner, ex tecnico del Crystal Palace che ha studiato attentamente l'attuale rosa milanista

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan vede Glasner. Oggi l'incontro con il tecnico austriaco". Oggi è una giornata importante per il futuro della panchina milanista che è ancora senza un padrone dopo l'esonero di Max Allegri oltre una settimana fa: il club rossonero avrà infatti il primo faccia a faccia con Oliver Glasner, tecnico in uscita dal Crystal Palace con cui settimana scorsa ha vinto la Conference League.

L'allenatore austriaco si presenterà a questo faccia a faccia molto preparato perchè in questi giorni ha studiato attentamente la rosa attuale del Milan insieme al suo staff e si è fatto un'idea piuttosto precisa su cosa serva per il futuro. Il nome di Glasner è legato a quello di Ralf Rangnick che entro domani dovrebbe dare una risposta al Diavolo che gli ha proposto il ruolo di nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi.