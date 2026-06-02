Il CorSport in prima pagina: "AC Ibra. Il Milan di Zlatan: c'è Slot con Planes ds"

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Il quotidiano apre con il Milan che ha in mente Zlatan Ibrahimovic: Planes come ds e Slot allenatore. E' l'alternativa a Rangnick dt con Glasner in panchina

Il Corriere dello Sport apre questa mattina in prima pagina con questo titolo: "AC Ibra". Il quotidiano svela il nuovo Milan che ha in mentre Zlatan Ibrahimovic che non è d'accordo di dare pieni poteri a Ralf Rangnick: lo svedese vorrebbe infatti Ramon Planes come direttore sportivo, mentre per la panchina il nome forte è quello di Arn Sot che si è da poco separato dal Liverpool. Entrambi fanno parte della scuderia di Rafaela Pimenta, ex braccio destro di Mino Raiola.

L'alterativa, si sa, è Rangnick a capo di tutta l'area tecnica rossonera con Oliver Glasner in panchina. Oggi è in programma tra l'altro il primo incontro faccia a faccia tra il Milan e il tecnico austriaco che settimana scorsa ha alzato la Conference League da allenatore del Crystal Palace, battendo in finale il Rayo Vallecano con un gol di Mateta, attaccante francese che a fine gennaio era stato ad un passo dal Diavolo.