Il CorSport in prima pagina: "AC Ibra. Il Milan di Zlatan: c'è Slot con Planes ds"
Il Corriere dello Sport apre questa mattina in prima pagina con questo titolo: "AC Ibra". Il quotidiano svela il nuovo Milan che ha in mentre Zlatan Ibrahimovic che non è d'accordo di dare pieni poteri a Ralf Rangnick: lo svedese vorrebbe infatti Ramon Planes come direttore sportivo, mentre per la panchina il nome forte è quello di Arn Sot che si è da poco separato dal Liverpool. Entrambi fanno parte della scuderia di Rafaela Pimenta, ex braccio destro di Mino Raiola.
L'alterativa, si sa, è Rangnick a capo di tutta l'area tecnica rossonera con Oliver Glasner in panchina. Oggi è in programma tra l'altro il primo incontro faccia a faccia tra il Milan e il tecnico austriaco che settimana scorsa ha alzato la Conference League da allenatore del Crystal Palace, battendo in finale il Rayo Vallecano con un gol di Mateta, attaccante francese che a fine gennaio era stato ad un passo dal Diavolo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan