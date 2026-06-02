Milan, il 25 luglio amichevole a Glasgow contro il Celtic

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Prima di partire per la tournée in Australia e Indonesia, il Milan giocherà un'amichevole a Glasgow contro il Celtic il 25 luglio

In attesa di capire chi sarà l'allenatore, il direttore tecnico e il direttore sportivo, inizia a prendere forma l'estate del Milan che si arricchisce di una nuova amichevole: il 25 luglio la squadra rossonera sarà infatti impegnata a Glasgow contro il Celtic, che ha vinto in volata il campionato scozzese. Non è ancora ufficiale, ma l'accordo tra i due club c'è. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questo sarà l’ultimo test prima di partire per l'Australia e l'Indonesia (partenza prevista il 28 o 29 luglio).

Durante la tournée, il Milan dovrebbe giocare una gara a porte chiuse contro il Perth Glory, già sfidato lo scorso 31 luglio e battuto con un secco 9-0, mentre il 5 agosto è in programma il derby contro l'Inter. Prima di rientrare in Italia, il Diavolo farà tappa a Giacarta, in Indonesia, dove l’8 agosto affronterà in amichevole il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium.