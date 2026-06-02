Il nuovo Milan prende forma: si attende il sì di Rangnick, oggi faccia a faccia con Glasner

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Il Milan, che è in attesa del sì di Rangnick come nuovo dt, oggi incontrerà Oliver Glanser, uno dei candidati per la panchina rossonera

Questa è una settimana fondamentale per il futuro del Milan che è sempre in attesa della risposta di Ralf Rangnick alla proposta dei rossoneri di prendere in mano tutta l'area tecnica del club. Ma questi sono giorni caldissimi anche per capire chi ci sarà sulla panchina del Diavolo dopo l'esonero di Max Allegri: oggi è infatti previsto il primo faccia a faccia tra il Milan e Oliver Glasner che negli ultimi giorni ha studiato con attenzione la rosa milanista e quindi arriverà all'incontro di oggi ben preparato su quello che servirà per il futuro.

Ma questo non sarà l'unico summit per la panchina del Diavolo che prima del fine settimana avrà un vertice anche con Matthias Jaissle, il secondo dei candidati per prendere il posto dell'esonerato Allegri (il terzo è Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti). Il nuovo Milan prenderà dunque forma in questi giorni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.