Milan, la rivelazione di Repubblica: anche Ibra si sta convincendo che Rangnick dt sia la strada migliore per ripartire

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Anche Ibrahimovic si sta convincendo sempre di più che mettere Rangnick a capo dell'area tecnica del Milan sia la mossa giusta per ripartire

Il Milan aspetta nelle prossime ore la risposta di Ralf Rangnick a cui ha proposto di diventare il nuovo direttore tecnico rossonero. Se fino a qualche ora fa Zlatan Ibrahimovic non era convito di dare pieni poteri all'attuale ct dell'Austria, ora anche lui si sta convincendo che affidare l'area tecnica del club di via Aldo Rossi al tedesco sia la strada migliore per far ripartire il Diavolo dopo l'ennesimo fallimento sportivo degli ultimi anni.

Lo riferisce Repubblica che in merito allo svedese scrive stamattina: "Zlatan era titubante sull’affidare le chiavi del Diavolo che verrà a una sola figura, pur valida come Rangnick. Ma più passano i giorni, più si sta convincendo che questa sia la strada migliore per ripartire. Certo non vuole assumersi lui la responsabilità di questa decisione. Negli ultimi due anni ha capito di aver sbagliato un po’ di mosse. Si è esposto, a volte troppo, e se ne è pentito: da qui la retromarcia. Non gli piace avere le luci puntate addosso, anche perché al suo ruolo di consulente di RedBird aggiunge spesso altre attività, come la contestata avventura da commentatore per Fox Sports dei Mondiali. C’è sempre lui accanto a Cardinale, lo guida sul fronte sportivo forte della sua esperienza. Ma l’ultima parola nel nuovo Milan ce l’ha il patron. Ecco perché sta prendendo quota la candidatura di Glasner, figura indicata da Rangnick".