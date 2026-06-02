Ordine: "Da oggi in avanti tutte le scelte a proposito della linea di comando del Milan saranno di Cardinale"

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Franco Ordine ha spiegato che tutte le decisioni al Milan verranno prese dal proprietario rossonero Gerry Cardinale che non vuole più delegare

Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così la situazione al Milan: "Da domani comincia la settimana che può decidere il destino del nuovo Milan targato Gerry Cardinale. Ecco: proprio questo è il tratto identitario da cui bisogna partire e cioè da oggi in avanti tutte le scelte a proposito della linea di comando del club rossonero, compreso allenatore e ds o direttore tecnico (nel caso di Ralf Rangnick attuale ct dell'Austria impegnato nei prossimi mondiali) saranno firmati dalla proprietà, quindi intestate personalmente a Cardinale deciso a mettere fine alla stagione delle deleghe seguita dall'estate del 2022 quando rilevò il Milan da Elliott dopo lo scudetto vinto targato Paolo Maldini-Stefano Pioli.

In queste ultime ore, proprio mentre la contestazione del tifo rossonero si è concentrata nei confronti di Ibra, lo svedese è in partenza per gli Usa dove seguirà la rassegna mondiale e sarà impegnato come commentatore di Fox Sports, Zlatan è sembrato deciso a recitare lo stesso ruolo defilato che ha avuto all'inizio della stagione passata dopo l'arrivo di Tare e Allegri. Ha partecipato alla fase della individuazione dei profili ma sugli accordi definitivi sarà assente. In attesa dunque di conoscere l'identità delle figure-chiave, sul piano operativo Gerry Cardinale può contare sul contributo di Massimo Calvelli che ha ricevuto dal recente cda rossonero le deleghe per sostituire Giorgio Furlani anche se non con la carica di ad. La conferma indiretta è arrivata dagli sviluppi della trattativa tra Allegri e casa Milan in merito alla risoluzione consensuale del contratto che lega al club il tecnico e il suo staff (a bilancio vale 14 milioni di euro)".