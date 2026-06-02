Milan, il tempo stringe: entro la fine di questa settimana il Milan vuole definire la struttura tecnica

vedi letture

Gerry Cardinale ha fretta di definire la struttura tecnica del nuovo Milan e lo vuole fare entro la fine di questa settimana

E' passata più di una settimana dall'inizio della rivoluzione di Gerry Cardinale che, il giorno dopo la fine del campionato e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, ha deciso di licenziare in un colpo solo l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada, il ds Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Otto giorni dopo, il Diavolo è ancora senza dirigenza e senza tecnico. Il tempo stringe perchè c'è una stagione e un mercato da programmare e pianificare e per questo entro la fine di questa settimana il patron milanista vuole definire la nuova struttura tecnica: allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato.

Lo riporta questa mattina Repubblica che, in merito al futuro della panchina del Milan, spiega che "oggi è in programma l’incontro con Glasner, candidato alla panchina qualora la guida tecnica del club diventasse Rangnick. Ma nei prossimi giorni il Diavolo vedrà anche Matthias Jaissle, l’allenatore tedesco dell’Al-Ahli, alternativa credibile all’ex tecnico del Crystal Palace".