Milan, il tempo stringe: entro la fine di questa settimana il Milan vuole definire la struttura tecnica
E' passata più di una settimana dall'inizio della rivoluzione di Gerry Cardinale che, il giorno dopo la fine del campionato e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, ha deciso di licenziare in un colpo solo l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada, il ds Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Otto giorni dopo, il Diavolo è ancora senza dirigenza e senza tecnico. Il tempo stringe perchè c'è una stagione e un mercato da programmare e pianificare e per questo entro la fine di questa settimana il patron milanista vuole definire la nuova struttura tecnica: allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato.
Lo riporta questa mattina Repubblica che, in merito al futuro della panchina del Milan, spiega che "oggi è in programma l’incontro con Glasner, candidato alla panchina qualora la guida tecnica del club diventasse Rangnick. Ma nei prossimi giorni il Diavolo vedrà anche Matthias Jaissle, l’allenatore tedesco dell’Al-Ahli, alternativa credibile all’ex tecnico del Crystal Palace".
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